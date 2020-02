O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) distribuiu equipamentos de proteção danificados aos profissionais responsáveis por assegurar o transporte de doentes com suspeitas de infeção pelo coronavírus, revela este domingo o Jornal de Notícias.

O instituto tem várias equipas a postos — em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro — para transportar os doentes que cumpram os critérios definidos pela Direção-Geral da Saúde e sejam considerados como potencialmente infetados pelo novo coronavírus, que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan e já matou pelo menos 1.669 pessoas em quatro países.

Estas equipas devem transportar os doentes para um dos três hospitais de referência (Curry Cabral e Dona Estefânia, em Lisboa, e S. João, no Porto), para serem testados.

Os profissionais do INEM responsáveis por este transporte devem estar protegidos durante toda a viagem. Porém, segundo o relato do Jornal de Notícias, as bases do instituto estão a receber kits que incluem máscaras sem elásticos e com os encaixes quebrados e apenas um par de óculos, quando seriam necessários dois, já que em cada viatura seguem dois técnicos.

“As máscaras recebidas não asseguram a esperada e obrigatória proteção, porque só trazem um elástico, ficando soltas no rosto“, disse Rui Lázaro, dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, em declarações citadas pelo Jornal de Notícias.

Embora a OMS ainda esteja a tentar compreender com mais detalhe o funcionamento biológico do vírus responsável pela doença, sabe-se que uma das principais formas de transmissão do vírus é através de gotículas (por exemplo, através do espirro ou do contacto com superfícies infetadas) que entrem no corpo humano através da boca, olhos ou nariz.

Por isso, os profissionais que contactam com pessoas potencialmente infetadas devem proteger não só o rosto, mas também toda a roupa e pele, para que não haja possibilidade de infeção. Nesse sentido, o kit inclui também batas impermeáveis.

O sindicalista Rui Lázaro denuncia também ao Jornal de Notícias que os profissionais não receberam formação sobre como utilizar o material nem como “lidar com potencial material contaminado“.

O INEM, porém, diz que não recebeu nenhuma queixa relativamente a material danificado e sublinha que a utilização do equipamento de proteção individual é um dos conteúdos da formação de base dos técnicos do instituto. Além disso, fonte oficial do INEM assegura estar a levar a cabo formações “com intuito de relembrar os profissionais do instituto sobre a utilização dos diversos tipos” de equipamento.