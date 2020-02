(Artigo em atualização)

“Este comportamento de alguns adeptos em Guimarães é um comportamento absolutamente inaceitável, totalmente censurável, eu diria que isto é uma minoria de adeptos que na prática são uns energúmenos. Esta gente tem que ser banida do futebol, interditada, não pode entrar nos estádios”, começou por dizer este domingo Marques Mendes, no seu comentário semanal na SIC, reagia assim ao episódio ocorrido com Moussa Marega no jogo do Vitória de Guimarães com o FC Porto. O jogador acabou por abandonar o campo farto de ouvir insultos racistas.

“Face às leis e aos regulamentos, o Vitória de Guimarães vai ser penalizado, mas mais importante era as autoridades imediatamente irem analisar as câmaras de videovigilância do estádio, detetarem quem foram os infratores e rapidamente atuarem de forma exemplar”, defendeu, dando como exemplo Inglaterra, que seguiria de imediado esse procedimento.

“É bom que em Portugal acabe este clima de condescendência. Tem que haver tolerância zero”, defendeu. Caso contrário, disse, “está-se a degradar o espetáculo desportivo”.

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins também já se manifestou através do Twitter. “Adepta de Marega me confesso”, escreveu, acrescentando que “racismo não é opinião, é crime”.

Não sigo futebol, não tenho clube e raramente acompanho o que se passa nos jogos. Mas hoje adepta de #Marega me confesso. Racismo não é opinião. É crime. https://t.co/hFo1GDe0lM — Catarina Martins (@catarina_mart) February 16, 2020

Ainda na bancada dos bloquistas, há vários deputados a repudiar a atitude dos adeptos do Vitória de Guimarães e a apoiar o jogador dos azuis e brancos. Moisés Ferreira afimou que “os racistas estão a mais em qualquer estádio” e Isabel Pires escreve que “não há como continuar a negar o problema” do racismo em Portugal.

Já na bancada dos socialistas, Tiago Barbosa Ribeiro afirma que aquilo que aconteceu durante o jogo desta tarde “cobre de vergonha o futebol português”.

A ofensiva racista contra Marega em Guimarães, obrigando à saída do jogador, cobre de vergonha o futebol português. — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) February 16, 2020

Também o partido Livre, que perdeu representatividade no Parlamento com a desvinculação da deputada única, utilizou o Twitter para demonstrar “toda a solidariedade com Marega” e exigir ao Vitória de Guimarães e à liga portuguesa de futebol “uma condenação inequívoca destes comportamentos”.