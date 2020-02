O FC Porto procura reduzir este sábado para um ponto a diferença para o líder Benfica, na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um dia depois de o Benfica ter perdido em casa com o Sporting de Braga, os ‘dragões’, que venceram as ‘águias’ na ronda passada, jogam com o Vitória de Guimarães, oitavo classificado, num encontro com início marcado para as 17:30.

O FC Porto, já com Danilo apto, joga pela terceira vez com o Vitória de Guimarães esta temporada, depois de vitórias para o campeonato (3-0) e para a Taça da Liga (2-1).

No último encontro da ronda, às 20:00, o Famalicão pode ficar a um ponto do Sporting, que é quarto classificado, caso vença na receção ao Desportivo das Aves, último classificado, a quatro pontos da zona de manutenção.

Nos dois lugares acima da ‘linha de água’, o Belenenses SAD (15.º) e o Paços de Ferreira (16.º) visitam o Boavista (nono) e o Marítimo (14.º), respetivamente.

Programa da 21.ª jornada:

Sexta-feira, 14 fev:

Vitória de Setúbal – Gil Vicente, 1-2

Sábado, 15 fev:

Portimonense – Moreirense, 1-1

Santa Clara – Tondela, 1-0

Benfica – Sporting de Braga, 0-1

Rio Ave – Sporting, 1-1

Domingo, 16 fev:

Marítimo – Paços de Ferreira, 15:00

Boavista – Belenenses SAD, 15:00

Vitória de Guimarães – FC Porto, 17:30

Famalicão – Desportivo das Aves, 20:00