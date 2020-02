A Honda vai introduzir no mercado europeu um novo Jazz, veículo utilitário que disputa o segmento que mais vende no nosso país. A mais recente geração assume uma estética distinta, mas em linha com o que nos tinha habituado a versão anterior, com óbvios ares com os monovolumes para conseguir optimizar o espaço interior, apesar das dimensões compactas do modelo.

Não se conhecem as medidas exactas do novo Jazz, mas a Honda ajudou no cálculo ao revelar que será mais baixo do que a geração anterior, que media 1,52 m de altura, apenas mais 2 cm do que o líder do segmento, o Renault Clio. Quanto ao resto, o Jazz que em breve chegará ao nosso país não deverá divergir muito do comprimento da versão actual, com 4,03 metros, ou da largura, que ronda 1,69 m.

Já em relação à bagageira, a marca anuncia que o novo modelo vai usufruir de uma mala com 298 litros, menos 2 litros do que a versão híbrida comercializada até aqui, mas 56 litros menos do que os Jazz que não eram híbridos, por estes não terem de alojar a bateria extra, que alimenta o sistema, sob o fundo da mala.

Juntamente com o Jazz, a Honda vai propor a versão Crosstar, com ar de SUV 18 fotos

Como seria de esperar, o novo Jazz recorre aos mais recentes equipamentos de segurança e conforto, incluindo ajudas à condução e sistemas multimédia. Mas, para os potenciais utilizadores, um dos principais trunfos do Jazz vai passar a ser a sua mecânica que, apesar de ter apenas uma motorização, é híbrida e promete consumos interessantes.

Associado a um motor de combustão a gasolina 1.5, o Jazz e:HEV alia dois motores eléctricos e uma transmissão definida pelo construtor como “de engrenagem fixa”, o que pressupõe ser uma solução similar à utilizada pela Toyota. No acumulado a motorização garante uma potência máxima de 109 cv e um binário de 253 Nm, para o qual muito contribui o motor eléctrico principal, uma vez que a segunda destas unidades deverá estar ao serviço do funcionamento da caixa de velocidades.

As novidades e os detalhes das duas versões do Jazz 4 fotos

O motor eléctrico que reforça a unidade motriz a gasolina é alimentado por uma bateria, cuja capacidade ainda não foi comunicada, conseguindo reivindicar 175 km/h de velocidade máxima e 9,4 segundos para ir de 0 a 100 km/h, tudo com um consumo médio de 4,5 l/100 km em WLTP. A este valor interessante correspondem emissões de 102 g de CO 2 /km, um valor muito inferior aos 134 g de CO 2 anunciados pela antiga geração do modelo japonês, a que corresponde um consumo de 5,9 litros.