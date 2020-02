Marega marcou, exagerou nos festejos, fugiu de cadeiras, ouviu insultos racistas e saiu – tudo em dez minutos

Foram apenas dez minutos mas mudaram não só a história do V. Guimarães-FC Porto mas também do futebol português, que pela primeira vez teve na Primeira Liga um caso mais evidente de racismo que levou Moussa Marega a sair de campo apesar das tentativas de vários companheiros e elementos da equipa técnica de serenar o maliano, que se dirigiu mesmo para os balneários sendo substituído por Wilson Manafá. “Tenham vergonha, car****, tenham vergonha!”, gritava Sérgio Conceição para a bancada mais próxima do banco dos azuis e brancos, enquanto o avançado fazia o gesto com os indicadores para baixo reprovando o que tinha acontecido.

O que aconteceu ao certo nesses dez minutos? Marega quebrou uma série de nove jogos consecutivos sem marcar (o último golo tinha sido em Alvalade frente ao Sporting), terá exagerado nos festejos – o que lhe valeu mesmo um cartão amarelo de Luís Godinho – e fugiu de algumas cadeiras que foram sendo arremessadas das bancadas nessa fase. A partir daí, o jogador que passou pelos minhotos em 2016/17 antes de voltar ao FC Porto com Conceição passou a ser muito assobiado sempre que tocava na bola, acrescentando-se depois aí barulhos que imitavam um macaco, o que acabou por ser a gota de água que fez transbordar o copo do maliano.

Apesar de estarem cientes do que se passava, vários jogadores do FC Porto foram tentando evitar a saída de campo de Marega, entre Sérgio Oliveira, Alex Telles, Marcano e o próprio Sérgio Conceição, tal como já tinha acontecido com jogadores dos vimaranenses como Pedro Henrique ou Sacko. No entanto, nada demoveu a vontade do maliano, que saiu muito assobiado e mais uma vez com alguns insultos racistas que ensombraram o jogo.