Marega no jogo para homens de barba rija onde alguns não foram homens (a crónica do V. Guimarães-FC Porto)

Há qualquer coisa diferente no ambiente dentro de fora do Estádio Dom Afonso Henriques. Um misto de tensão, de ansiedade, de paixão pura e genuína por aquilo que é ou deve ser o futebol. Com excessos à mistura de quando em vez mas jogar em Guimarães nunca é apenas mais um jogo, é “o” jogo. “O” jogo que puxa ao máximo por todas as emoções, como se pode ver no exemplo de Sérgio Conceição que, como técnico, já terminou um encontro em lágrimas quando era treinador dos minhotos (depois de vários comentários que ouviu sobre a possibilidade de “facilitar” com os dragões, em janeiro de 2016) e um jogo de sorriso largo quando era técnico portista (após o final do Campeonato que já tinha conquistado, em maio de 2018). Este domingo não seria exceção.

“O Vitória é um adversário muito forte, que joga bem e no seu estádio talvez das equipas mais difíceis, não só no panorama nacional, mas mesmo na Europa. Na Liga Europa teve jogos muito bem conseguidos contra adversários que têm peso, que têm nome. É uma equipa bem trabalhada, bem orientada, com excelentes jogadores. É uma tarefa bastante difícil para nós. Conheço bem a paixão dos adeptos, o quão é difícil jogar naquele ambiente”, disse Sérgio Conceição no lançamento da partida, reconhecendo a gratidão por ter passado pelos vimaranenses mas deixando também o alerta para algo que já vincara depois do triunfo no clássico com o Benfica: de nada valia aquele triunfo no Dragão se não tivesse continuidade logo na jornada seguinte. E esse contexto adensou-se.

Se o FC Porto já tinha batido à porta da luta pelo título com a vitória frente aos encarnados, a derrota do Benfica na receção ao Sp. Braga, na Luz, abriu uma janela de oportunidade para haver uma aproximação de sete para apenas um ponto em duas jornadas e sobrando ainda 13 para o final do Campeonato. Se o ambiente que rodeia o Dom Afonso Henriques tem lugar cativo entre aqueles que melhor expressam o que é a paixão pelo futebol, esse resultado surpresa aumentou também a maré azul que se deslocou até ao Minho. Por um lado, havia na cabeça do V. Guimarães a última goleada ao Famalicão por 7-0 que podia catapultar a equipa para um final de temporada que levasse a equipa ao quarto ou mesmo ao terceiro lugar da Liga. Por outro, estava no pensamento do FC Porto o derradeiro triunfo com o Benfica por 3-2 que podia virar de vez as contas do título até ao final.

Até pela chuva que entretanto engrossou por altura do início da partida, e pelo ambiente arrepiante na entrada das equipas, este seria um jogo para ninguém se esconder. Um jogo para homens de barba rija. Até determinado ponto foi porque ao longo de 70 minutos houve golos, oportunidades, intensidade e emoção. Depois, Marega quis sair de campo agastado com o insultos racistas que foi ouvindo desde os festejos do segundo golo dos azuis e brancos (sendo que, no final, Sérgio Conceição assegurou que tinham começado ainda no aquecimento). O V. Guimarães-FC Porto, que terminou com o triunfo dos dragões por 2-1, teve excessos que passaram as marcas do tolerável e se é verdade que 26 jogadores foram homens de barba rija, outros não foram sequer homens.

Com poucas alterações nos dois conjuntos, com Ivo Vieira a trocar apenas João Carlos Teixeira por Evangelista e Sérgio Conceição a recolocar Corona como lateral tendo Zé Luís como unidade mais avançada perante o castigo de Soares, o FC Porto conseguiu fazer a diferença desde início pela forma como abordou a entrada em campo: muito pressionante, a condicionar a saída dos vimaranenses logo à saída da área contrária, com grande mobilidade e dinâmica em termos ofensivos pelos corredores laterais antes de procurar as zonas de finalização. Foi assim que surgiu o golo inaugural do jogo logo aos dez minutos, com alguma sorte que os dragões também foram procurando: Zé Luís recebeu na esquerda após mais uma boa combinação ofensiva, cruzou rasteiro atrasado, Sérgio Oliveira fuzilou à trave mas a bola acabou por embater no braço de Douglas para dentro da baliza.

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do V. Guimarães-FC Porto]