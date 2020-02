(Em atualização)

Morreu o ator e argumentista Tozé Martinho, aos 72 anos. A notícia está a ser avançada pela Sic Notícias que esclarece que o ator se sentiu mal e foi “levado para o Hospital de Cascais” onde acabou por morrer. A TVI confirmou posteriormente a informação através de uma fonte da família do ator.

No início de novembro do ano passado o ator tinha sofrido uma aparatosa queda e sido submetido a uma cirurgia ao cólo do fémur.

José Eduardo Moniz: “Há figuras que a historia deve preservar e que deve saber enaltecer”

Há figuras que a historia deve preservar e que deve saber enaltecer e, obviamente, no panorama da televisão ele é uma dessas figuras”, disse à Rádio Observador o ex-diretor-geral da TVI

José Eduardo Moniz afirmou estar “chocado” com a notícia da morte de Tozé Martinho, mas diz que guardará “muito boas recordações de manhãs e tardes de trabalho” com o ator e argumentista que, nota, “marcou uma época da televisão em Portugal”.

“Era um homem cheio de projetos, muitos deles não viram a luz do dia, mas é a vida e a televisão é isso mesmo, sobretudo quando vivemos num clima que é cada vez mais concorrencial, mas a verdade é que ele marcou uma era e essa homenagem tem que lhe ser prestada com as devidas honras”, disse acrescentando que irá guardar o “exemplo de tenacidade, vontade de estar sempre a criar e a fazer melhor que o projeto anterior”.

O ex-diretor da estação onde Tozé Martinho passou grande parte da sua carreira desafiou ainda “quem hoje em dia tem a responsabilidade de gerir as estações de televisão” a prestar a “devida homenagem” ao ator.

Também a Adelaide Ferreira, que contracenou com Tozé Martinho se mostrou “chocada” com a notícia. “Gostei muito de trabalhar com ele, era um ser humano excelente. Quando nos são próximos e pessoas queridas choca mais”, afirmou a atriz e cantora à Rádio Observador.

Em 2016, depois da morte de Nicolau Breyner, Tozé Martinho emocionou-se em direto num programa da TVI enquanto falava do colega e amigo.

António José Bastos de Oliveira Martinho, conhecido como Tozé Martinho era filho da também atriz Maria Teresa Ramalho conhecida por Tareka e do médico António Martinho e irmão da escritora Ana Maria Magalhães e de Manuel Maria Martinho.

Na representação, começou a carreira nas telenovelas da RTP “Vila Faia”, no papel de Inspetor Silveira e a última participação foi na telenovela da TVI “Louco Amor” já em 2012, da qual também foi coautor.

A estreia nos ecrãs dos portugueses foi feita no programa “A Visita da Cornélia”, aos 30 anos, em contracena com a mãe, Tareka.

Na lista de telenovelas escritas, entre 1996 e 2012 contam-se ainda “Roseira Brava”, “Vidas de Sal” e “A Grande Aposta” todas na RTP e sete já na TVI: “Todo o Tempo do Mundo”, “Olhos de Água”, “Amanhecer”, “Dei-te Quase Tudo”, “A Outra”, “Sentimentos”.

Além da carreira na representação e escrita televisiva, Tozé Martinho é também autor dos livros “Coisas do Dinheiro” e “Dá-me Apenas Um Beijo”.

Na política Tozé Martinho era militante do PSD pelo qual concorreu, em 2009, à Assembleia Municipal de Benavente, no distrito de Santarém. Tozé Martinho era natural de Salvaterra de Magos.