Em direto/ V. Guimarães-FC Porto. Zé Luís de início, Nakajima no banco, Corona de volta à lateral

Após a vitória no clássico e da derrota do Benfica com o Sp. Braga, FC Porto pode reduzir desvantagem de sete para um ponto em caso de triunfo em Guimarães, num dos "campos mais difíceis da Europa".