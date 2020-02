A banda britânica Skunk Anansie vai regressar a Portugal para dois concertos, nos coliseus de Porto e Lisboa, em novembro, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New.

A banda de “Paranoid & Sunburnt” vai dar início à digressão europeia em Reiquiavique, na Islândia, no dia 24 de outubro, passando pelo Coliseu do Porto em 9 de novembro e pela sala de Lisboa no dia 11 do mesmo mês.

“O estatuto dos Skunk Anansie continua inabalado. 2019 foi também o ano em que a banda foi presenteada com o prémio ‘Hall of Fame’” nos galardões atribuídos pela revista Kerrang, pode ler-se no comunicado da promotora.

A banda, fundada em 1994, é presença habitual nos palcos portugueses, tendo atuado no festival Vilar de Mouros do ano passado, no âmbito da digressão “25LIVE@25”, que assinalou o quarto de século do conjunto da vocalista Skin.