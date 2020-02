A Hyundai tem na variante exclusivamente a bateria do Kauai um dos eléctricos mais interessantes do mercado, pela autonomia, pela eficiência e pelo design. Mas a marca sul-coreana pretende aumentar a sua família “zero emissões”, também devidamente representada pelo Ioniq Electric, com a inclusão de uma berlina desportiva puramente eléctrica, que será antecipada pelo protótipo Prophecy.

A apresentação deste concept está marcada para o dia 3 de Março, no âmbito do Salão de Genebra, sem que a Hyundai avance grandes detalhes acerca do projecto. Possivelmente, estaremos perante a base de um potencial rival do Tesla Model S Plaid ou Porsche Taycan, mas há que aguardar mais uns dias para serem divulgados mais dados. Por ora, a Hyundai prefere concentrar-se na estética.

O teaser que o construtor sul-coreano divulgou para aguçar a curiosidade incide na traseira. E dá ares de Porsche 911, sem que para tal seja necessária uma grande dose de boa vontade. Mas a Hyundai oferece uma outra perspectiva.

O Prophecy não segue a moda. Em vez disso, este protótipo acentua uma beleza intemporal que resistirá à passagem do tempo”, defende o chefe do Centro de Design Global da Hyundai, SangYup Lee.

Para essa intemporalidade e para um “design icónico”, contribuirá o facto de os estilistas terem galvanizado os códigos estéticos que caracterizam a marca. “O novo Concept EV eleva a filosofia de design “Sensuous Sportiness” (“Sensualidade Desportiva”) da Hyundai ao próximo nível”, adianta o fabricante em comunicado. E como é que se consegue esse boost num misto de voluptuosidade com carácter desportivo? Com “curvas graciosas” que favorecem a aerodinâmica, de acordo com a Hyundai. De resto, pelo pouco que nos é dado a ver, este concept eléctrico destaca-se pela poderosa assinatura luminosa na traseira, com os farolins e o spoiler a desenharem um “U” invertido.

Não foram divulgados quaisquer informações técnicas, por enquanto, pelo que teremos de esperar que se acendam as luzes do Salão de Genebra para dissipar a penumbra que envolve este projecto e esclarecer dúvidas.