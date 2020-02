O euro seguia esta segunda-feira em mínimos de três anos, abaixo de 1,0850 dólares, devido aos receios quanto ao crescimento na zona euro e ao impacto da propagação do coronavírus.

Às 18h30 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0831 dólares, quando na sexta-feira ao final da tarde seguia a 1,0844 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou esta segunda-feira a taxa cambial de referência do euro em 1,0835 dólares.

O euro começou a semana a recuperar ligeiramente face ao dólar após ter atingido no final da semana passada os níveis mais baixos em 33 meses, com a divulgação de dados macroeconómicos fracos e receios generalizados devido ao coronavírus”, consideram analistas do Monex Europe citados pela agência EFE.