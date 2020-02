DefinedCrowd, Sword Health, Jscrambler, 20tree.ai e Barkyn. Estas são as cinco startups portuguesas escolhidas para participar no Tech5, um concurso internacional organizado pela The Next Web (TNW) e a Adyen, que tem como objetivo distinguir jovens startups e scaleups [startups em crescimento acelerado] europeias e de Israel.

Estamos realmente orgulhosos de ver como as empresas mais desenvolvidas da Europa conseguem posicionar-se no topo dos seus mercados em crescimento, financiamento e impacto social, e queremos continuar a consolidar a competição Tech5 para que as startups mais jovens possam conseguir o impacto que merecem”, refere Patrick de Laive, cofundador da TNW.

A DefinedCrowd é uma startup portuguesa de inteligência artificial criada por Daniela Braga que já angariou mais de 12 milhões de euros. Já a Sword Health criou o primeiro sistema de fisioterapia digital através de Inteligência Artificial e conta com cerca de 4,4 milhões de euros de investimento. A Jscrambler está sediada no Porto, é especializada em criar soluções de segurança para evitar fraudes em páginas web e na última ronda de investimento angariu cerca de 2,1 milhões de euros. A 20tree.ai: utiliza também a inteligência artificial, mas para ter uma melhor perceção dos padrões de crescimento de florestas. Por fim, a Barkyn, criada por André Jordão e também uma startup do Porto, criou um serviço de subscrição mensal online de comida para animais de estimação, tendo recebido só na última ronda de investimento 1,7 milhões de euros.

Estas startups e scaleups vão agora enfrentar os outras empresas europeias com base na adaptação ao mercado, o capital e as rondas de investimento, o crescimento, a cobertura nos meios de comunicação social e o impacto social, explica a TNW em comunicado. O vencedor será anunciado na conferência anual Founder’s Day da TNW, que se vai realizar no próximo dia 17 de junho, em Amesterdão.

Esta é a segunda edição do concurso Tech5 em que Portugal participa desde que foi criado, em 2014. A The Next Web é uma empresa dos Países Baixos de notícias tecnológicas e que faz eventos semelhantes à Web Summit, e a Adyen, também uma empresa dos Países, gere um sistema de pagamentos online.

Em 2019, a Unbabel, a startup portuguesa que alia a inteligência artificial com pós-edição humana à tradução automática, foi eleita esta terça-feira como a terceira melhor startup europeia na edição de 2019 neste concurso.