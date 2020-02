A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) registou resultados líquidos de 204,5 milhões de euros no ano passado, um aumento de 22,6% face ao período homólogo, indicou hoje a concessionária em comunicado.

De acordo com a mesma nota, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa contabilizou, no ano passado, proveitos operacionais de 653,8 milhões de euros, o que representa um aumento de 6,1% face ao período homólogo.

“As receitas de portagem atingiram os 622,9 milhões de euros (mais 5,1% face a 2018), sustentadas” por um acréscimo no tráfego médio diário de 3,7%, para 21.373 veículos por dia, bem como “pela atualização das taxas de portagem em 1,0%”, indicou a Brisa no comunicado. “Destaque ainda para o crescimento nas receitas relacionadas com as áreas de serviço, as quais atingiram os 25 milhões de euros (mais 39,6% face ao período homólogo), beneficiando da recente renegociação de contratos”, referiu a BCR.

De acordo com a Brisa, “os custos operacionais excluindo a rubrica amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões, líquida de reversões, atingiram os 133,9 milhões de euros em 2019”, uma redução de 0,3% face a 2018.

Já o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) do ano passado foi de 519,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 7,9% em termos homólogos. “O crescimento registado ao nível dos proveitos operacionais, em conjunto com a diminuição registada nas rubricas de custos, permitiu um aumento da margem EBITDA de 1,3 pontos percentuais para 79,5%”, indicou a concessionária.

A empresa detalhou que o resultado financeiro do período em análise foi de 60,6 milhões de euros negativos, “o que representa uma melhoria de seis milhões de euros em relação ao período homólogo”.

No dia 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta da concessionária era de 1.974 milhões de euros, uma redução de 5,5% face a 2018.

O investimento (CAPEX) na rede concessionada totalizou 66 milhões de euros em 2019, um aumento de 35,8% em relação a 2018.