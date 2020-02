A convocatória está aberta e online na página da Fundação de Serralves. “Yoko Ono: O Jardim da Aprendizagem e Liberdade” é a exposição que a artista japonesa traz ao Porto de 2 de abril a 11 de outubro e que inclui duas obras participativas. Na instalação “Arising” é feito um apelo a “mulheres de todas as idades e de todos os países de mundo” para que enviem “um testemunho de alguma vez foram prejudicadas por serem uma mulher”.

Escreva o seu testemunho na sua língua, nas suas próprias palavras, e de forma tão aberta quanto desejar. Pode assinar o seu primeiro nome, mas não escreva o nome completo. Envie uma fotografia apenas dos seus olhos”, lê-se no texto da convocatória.

A instalação será exibida pelo mundo fora e continuará a crescer, sendo “um projeto em curso”. “Não há prazo para o envio de testemunhos. Traga o seu testemunho e a fotografia dos seus olhos pessoalmente e entregue-os no Museu ou envie pelo correio ou por email para call@imaginepowerarising.com.”

“Evento da Água” é o nome de outra obra que tem sido apresentando com a colaboração de artistas locais e será exposto durante a mostra. Neste caso, Yoko Ono convida artistas portugueses a criarem com ela uma escultura da água, “através da submissão de um recipiente mais pequeno do que uma caixa de pão ou de uma ideia de contentor para água, que constituirá metade da escultura”. A artista fornece a outra metade: a água. Os interessados podem responder até 2 de março para o endereço yokoono@serralves.pt.

“Yoko Ono: O Jardim da Aprendizagem da Liberdade” é uma exposição que reúne objetos, obras em papel, instalações, performances, gravações em áudio e filmes, além de materiais de arquivos raramente vistos que integram o trabalho da artista japonesa.

“A mostra apresenta um abrangente panorama da multifacetada produção desta artista pioneira da arte conceptual e da performance que durante os primeiros anos de sua extensa carreira viveu entre Nova Iorque, Tóquio e Londres, tendo tido um papel precursor no desenvolvimento do conceptualismo, da arte performativa e do filme experimental a nível internacional”, lê-se na sinopse da exposição, que junta o sentido de humor e a postura socio-crítica da artista a partir de abril, no Porto.