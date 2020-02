A estreia está marcada para 3 de Março, o primeiro dia reservado à imprensa antes de o Salão de Genebra abrir as suas portas ao público (5 de Março), mas a Kia não quis esperar mais para dar a conhecer a quarta geração do Sorento. Preservando todos os atributos que fazem dele o porta-estandarte da família aventureira da Kia, o SUV estreia uma nova plataforma especificamente projectada para a electrificação, o que só por si é um trunfo. A isso alia uma imagem mais moderna e um interior que somará pontos no capítulo da sofisticação e dotação tecnológica. O construtor sul-coreano não faz por menos e diz que o novo Sorento é o Kia “mais high-tech de sempre”.

Começando pelo exterior, as mudanças são notórias, especialmente na secção dianteira. Os faróis são agora mais finos e “rasgados”, ladeando a grelha Tiger Nose, que aumenta de dimensões, conferindo à frente um visual mais robusto. O pilar A recua 30 mm face ao eixo dianteiro e, fruto disso, o capot parece mais longo. A secção traseira também se distingue bem da geração que ainda se encontra à venda nos concessionários, sobretudo pela forma dos grupos ópticos, agora na vertical, e a inscrição Sorento no portão da bagageira permite reconhecê-lo à distância. Visto de lado, o SUV sul-coreano continua a apostar numa generosa distância entre eixos, para favorecer a habitabilidade. Tanto mais que o modelo é proposto com cinco lugares ou lugar para sete ocupantes. Ainda de perfil, nota para a forma peculiar do vidro traseiro fixo no pilar C, em novo apontamento que proporciona um aspecto mais ecléctico ao Sorento.

Estofos em pele, iluminação ambiente em LED, combinados com detalhes metálicos. Também por dentro o estilo evolui

A marca ainda não revelou medidas, mas o modelo deve seguir a tendência e, como tal, crescer uns milímetros. Resta saber se isso se reflectirá no habitáculo, onde passa a pontuar uma atmosfera de maior refinamento. Do que nos é dado a ver, o design do interior recebeu uma lufada de ar fresco, cortesia sobretudo da tecnologia a bordo. A ênfase vai para o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, que se “estende” até ao novo display central de 10,25 polegadas, ao serviço do sistema de infoentretenimento. Os estilistas da Kia aproveitaram ainda o facto de estarem a redesenhar o tablier para inserir iluminação ambiente, num fino feixe de luz que deverá mudar consoante as preferências definidas pelo utilizador. A alavanca da caixa desaparece, cedendo lugar a um comando rotativo para controlar a transmissão, como acontece nas propostas mais premium.

Cabe ao Sorento a “honra” de ser o primeiro modelo de nova geração a estrear uma plataforma projectada visando, precisamente, a electrificação. Pelo que não seria descabido esperar por uma nova variante híbrida plug-in, possivelmente recorrendo ao motor a gasolina T-GDi de 1.6 litros associado a um motor eléctrico alimentado por bateria, para que o Sorento PHEV possa percorrer, pelo menos, 50 km em modo zero emissões.

Resta aguardar por dia 3 para ficarmos então a conhecer todas as especificações técnicas e, idealmente, preços e data de chegada ao mercado.