A Polícia de Segurança Pública está a tentar identificar os adeptos que insultaram Moussa Marega no jogo entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. Ao Observador, fonte oficial da PSP esclarece que “não foi possível identificar os adeptos no estádio“, mas que as imagens de videovigilância já estão a ser analisadas “para serem entregues às autoridades judiciais e administrativas“.

Moussa Marega saiu do relvado ao minuto 71, depois de ter marcado o golo que deu a vitória ao Porto, e pediu para ser substituído, por causa dos insultos racistas que chegavam das bancadas. Os colegas das duas equipas ainda o tentaram demover, mas Marega abandonou mesmo o jogo, num caso inédito em Portugal.

O Governo, primeiro através do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, já garantiu que este caso vai ser investigado e esta segunda-feira a Secretária de Estado, Rosa Monteiro, disse ao Observador que já esteve em contacto com a comissária para a igualdade para analisar o caso.

A Polícia de Segurança Pública, sendo a responsável pelo policiamento do jogo tem a competência de analisar as imagens recolhidas pelo sistema de videovigilância do estádio, que vão servir depois como prova para os processos que decorrerem sobre estes insultos racistas.

Este caso pode ser investigado em vários domínios, seja no plano das autoridades judiciais ou dos conselhos de disciplina desportivos, podendo resultar também em fortes penalizações para o Vitória de Guimarães, como deu conta ao Observador, o advogado especialista em direito do desporto, Alexandre Mestre.

Os insultos ao futebolista do Porto já motivaram a reação do Presidente da República e do primeiro-ministro. Marcelo Rebelo de Sousa emitiu uma curta declaração sobre o caso que envolve o jogador portista Moussa Marega. O Presidente da República diz que a constituição portuguesa é clara no que toca à condenação do racismo.

Já António Costa disse no Twitter que todos os atos de racismo são intoleráveis e que ninguém pode ficar indiferente.

A atitude de Moussa Marega está a ser comentada em praticamente toda a imprensa internacional e acabou por deixar para segundo plano os resultados desportivos, numa jornada que relança a primeira liga. O FC Porto aproximou-se do Benfica, que perdeu no sábado frente ao Sporting de Braga. Os azuis e brancos ficam a um ponto do líder do campeonato.