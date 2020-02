Em atualização

O ministério dos Transportes da Venezuela anunciou que irá suspender as operações da transportadora aérea nacional, a TAP, para o país, ao longo dos próximos 90 dias. A medida surge na sequência da tensão entre Caracas e Lisboa a propósito de um voo onde o regime venezuelano diz terem sido transportados “substâncias químicas explosivas” por Juan Marquez, tio do autoproclamado Presidente interino, Juan Guaidó.

Citando as “graves irregularidades cometidas no voo TP173”, Hipólito Abreu anunciou no Twitter que foram suspensas “por 90 duas” as operações da TAP no território venezuelano. A decisão, explica, é uma “medida cautelar para proteger a segurança operacional da Venezuela.”

Debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la línea aérea TAP hacia nuestro territorio, como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela — Hipólito Abreu (@tupamarohipolit) February 17, 2020

Contactada pelo Observador, fonte oficial da TAP confirmou a decisão, mas disse não compreender as razões da mesma, reforçando que a a companhia “cumpre todos os requisitos legais e de segurança”, quer em Portugal, quer na Venezuela. “Trata-se de uma medida gravosa que prejudica os nossos passageiros”, declara a mesma fonte, que acrescenta não ter sido dada sequer à companhia “hipótese de exercer o contraditório”.

A medida soma-se à decisão de investigar a companhia aérea portuguesa. De acordo com o jornal venezuelano El Nacional, Hipólito Abreu confirmou em conferência de imprensa que as autoridades do país vão abrir uma investigação à TAP: “As ameaças que surgiram obrigaram-nos a melhorar os nossos padrões de segurança”, afirma, dizendo que estão a ser equacionadas “uma série de multas”, “possíveis sanções” e até “a suspensão da companhia aérea”, dependendo do resultado da investigação.

É a mais recente escalada na troca de argumentos entre o Governo venezuelano e o português. Na sexta-feira passada, o ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano acusou Portugal de minimizar a situação que, afirma, desrespeitou as regras internacionais de segurança da aeronáutica. Para além de acusar o tio de Guaidó de transportar substâncias explosivas, Caracas acusa ainda a TAP de ter deixado Guaidó embarcar com uma identidade falsa.

O homólogo português, Augusto Santos Silva, afirmou esta segunda-feira que as acusações vindas da Venezuela não passam de “manobras de diversão” para esconder o a agressão de que Guaidó foi vítima quando chegou ao país e tentou entrar na Assembleia — o que classificou de “facto mais relevante”.