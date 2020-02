Agricultores da Estremadura espanhola em protesto contra a falta de rendimentos no setor cortaram esta terça-feira de manhã várias estradas desta comunidade autónoma, entre as quais a autoestrada A-5, em Badajoz, que liga Espanha a Portugal.

O corte de estradas e autoestradas faz parte de um dia de protesto convocado por várias organizações rurais para reclamar contra os preços baixos dos produtos agrícolas, entre outras exigências, e começou às 10h (9h em Lisboa).

Muitos dos manifestantes chegaram em tratores que deixaram estacionados nas proximidades, porque não estavam autorizados a entrar com as máquinas nas principais vias de comunicação. Nas várias concentrações, segundo as imagens nas televisões espanholas, há agricultores de todas as idades, homens e mulheres, assim como os líderes das várias organizações agrícolas e a presença da Guarda Civil (correspondente à GNR) e da Polícia Nacional.