O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) já se pronunciou sobre as propostas do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN e do PEV sobre a despenalização da morte medicamente assistida: emitiu um “parecer ético desfavorável” a cada um dos projetos de lei.

Clique nos links para ler os pareceres do CNECV sobre as propostas do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN e do PEV.

Os documentos foram enviados esta terça-feira para a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, depois de terem sido discutidos e votados esta segunda-feira pelos membros do CNECV. Os pareceres foram aprovados por maioria, tendo tido apenas um voto contra — o do conselheiro André Dias Pereira —, tal como aconteceu no parecer também negativo emitido pelo conselho, em março de 2018, sobre o projeto de lei do PAN.

O Iniciativa Liberal também apresentou uma proposta, mas não foi alvo de parecer por não ter sido apresentada a tempo de uma análise por parte dos 21 conselheiros. O projeto de lei do partido do deputado João Cotrim de Figueiredo só foi apresentado no dia 4 de fevereiro de 2020, enquanto os dos restantes partidos chegaram à Assembleia da República ainda no ano passado. O Bloco de Esquerda apresentou a sua proposta a 25 de outubro de 2019, o PAN a 14 de novembro, o PS a 21 de novembro e o PEV a 13 de dezembro de 2019.

Os cinco projetos de lei sobre a despenalização da morte medicamente assistida vão ser debatidos e votados na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro.

Entidades que se pronunciaram só emitiram pareceres negativos

O CNECV não foi a única entidade a quem a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pediu um parecer sobre os diferentes projetos de lei e aqueles que se pronunciaram foram contra. Segundo o Público, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Médicos emitiram pareceres negativos, enquanto a Ordem dos Advogados remeteu para o parecer que enviou em 2018, mas indicou que devem ser os “titulares do poder legislativo” a decidir. Já o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público consideraram que não devem pronunciar-se sobre as propostas.

A própria comissão elaborou um parecer sobre os projetos de lei do BE, PS, PAN e PEV e considerou que todos tinham “os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário“.

CNECV em 2018: Proposta do PAN iria abrir “lacuna de relevante significado ético e social”

O CNECV já se tinha pronunciado sobre o projeto de lei do PAN sobre a morte medicamente assistida em março de 2018 e nessa altura, considerou que a proposta do partido não reunia “as condições éticas para a emissão de parecer positivo”.

Entre os vários argumentos, o conselho considerou que a proposta iria abrir “uma lacuna de relevante significado ético e social pela assimetria das condições disponibilizadas e das iniquidades no acesso aos cuidados de saúde pelos cidadãos”.

Para os conselheiros, o projeto de lei do PAN apresentava “a morte provocada a pedido” como “a única resposta para o sofrimento considerado como intolerável” e não distinguia “o ato de matar (eutanásia ativa direta) e o de auxiliar ao suicídio”, algo que “colide com uma ponderação ética distinta”, uma vez que está em causa “o ato de concretizar a morte por si próprio ou o ato de reclamar a obrigação de terceiros como executores dessa vontade”.

Os membros do CNECV consideraram também “questionável” o “direito de alguém ser atendido quanto ao seu pedido para ser morto, de uma forma ativa, independentemente de quem pratica o ato de matar – o próprio ou terceiro (…)”.

E deixam ainda uma crítica no que toca à falta de igualdade no acesso aos cuidados paliativos, que consideram ser “ética e socialmente inaceitável”: “O Estado tem a obrigação de assegurar o acesso a cuidados em fase terminal da vida a quem deles necessite e os queira receber, de um modo universal, quer em instituições de saúde, quer no domicílio”, lê-se ainda no parecer foi aprovado por maioria, sendo que o conselheiro André Dias Pereira votou contra.