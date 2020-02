A Sagres e a Super Bock, eternas ruvais no mercado das cervejas, uniram-se numa campanha contra o racismo. Eram as 20h desta segunda-feira quando as duas marcas de cerveja portuguesa divulgaram uma imagem no Facebook onde surgem juntas, passando a mesma mensagem: “Contra o racismo, não há rivais”. Uma publicação divulgada em simultâneo nas páginas da rede social das duas empresas, que já se tornou viral.

A ação conjunta veio dar resposta à polémica que envolve o jogador de futebol Marega, que no domingo foi vítima de comentários racistas por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães.

A Sagres é a patrocinadora oficial da Seleção Nacional, da Taça de Portugal e da Supertaça. A Super Bock patrocina o Sporting Clube e o FC Porto, sendo ainda a cerveja oficial da Liga Portugal desde 2019.

No Facebook da Superbock, onde a marca tem mais de 813 mil seguidores, por volta das 23h30, a publicação já tinha 21 mil reações, 785 comentários e 4,7 mil partilhas. Na página da Sagres, com 311 mil seguidores, a publicação tinha já gerado 5,7 mil reações, 252 comentários e 870 partilhas.