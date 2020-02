A fabricante de calçado Alberto Sousa Lda, em Vizela, despediu 150 trabalhadores na segunda-feira sem entregar a documentação necessária para que estes tenham acesso ao subsídio de desemprego, avançou o Jornal de Notícias esta terça-feira. A empresa conhecida pela marca Eureka tinha já anunciado o encerramento de 13 sapatarias em Portugal e está na feira de calçado de Milão a apresentar a sua nova marca, estando incontactável. Sindicato do Calçado do Minho e Trás-os-Montes já fez uma participação à Autoridade para as Condições do Trabalho.

Foi uma surpresa até para nós. Os funcionários trabalharam até ao último minuto, sem qualquer aviso prévio. Até porque não têm salários em atraso. E a empresa liquidou hoje [segunda-feira] mesmo os 16 dias de trabalho de fevereiro”, disse Aida Sá, dirigente do sindicato.

Na carta entregue em mãos pelos dois administradores da empresa, Alberto Sousa e o seu filho, acompanhados por dois advogados, o fecho é justificado com “motivos de ordem económica” da empresa, que se prepara para “se apresentar à insolvência”. A carta explica ainda que, por não ter salários em atraso, a lei não permite que cesse, “de imediato, os contratos de trabalho”, garantindo que a medida foi “indispensável”, uma vez que a empresa “não reúne condições financeiras para continuar a pagar salários”.

Em paralelo, a empresa está presente na feira de Milão, onde apresenta a sua nova marca de calçado, a ESC, na Micam. Esta tem a mesma morada da Alberto Sousa e está a ser apresentada pela diretora comercial da Eureka, escreve o mesmo jornal.