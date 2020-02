Weinstein aguarda a sentença. Assim foi o mês de julgamento do "predador" de Hollywood

“Predador”. No arranque do julgamento de Harvey Weinstein, em janeiro, a procuradora do Ministério Público Joan Illuzzi não hesitou em desferir o primeiro golpe da acusação, cunhando o produtor norte-americano caído em desgraça com um nome que antes lhe fora atribuído pelo amplamente noticiado movimento #MeToo. Do outro lado da barricada, a defesa prontificou-se a assegurar que ia optar por um “interrogatório agressivo” às mulheres que acusavam — e acusam — Weinstein, uma promessa que foi cumprida ao longo de cerca de um mês de julgamento e cuja sentença começa esta terça-feira a ser discutida em Nova Iorque por um júri composto por sete homens e cinco mulheres. Chegar a um veredicto poderá não ser fácil, tal como lembra o The Guardian, que recorda que no caso de Bill Cosby foram precisos “seis dias cansativos” para chegar a uma conclusão.

Ao longo deste período foram vários os pontos de interesse noticioso: da polémica escolha de Donna Rotunno para advogada de defesa e da difícil seleção do júri, tendo em conta o mediatismo extremo do caso, aos testemunhos das duas mulheres que formalmente acusam o produtor norte-americano e que, de certa forma, representam as mais de 100 mulheres que tornaram públicas as queixas de conduta sexual inapropriada. Testemunhos esses que não deixam de apresentar alguns pontos fracos, sobretudo depois de comprovado que, em ambos os casos, as alegadas vítimas mantiveram relações cordiais – e mesmo relações sexuais – com Weinstein posteriores aos atos relatados em tribunal. O júri ouviu seis mulheres que acusam Weinstein e ainda outras 22 testemunhas chamadas pela acusação durante o julgamento de poucas semanas.

Aos 67 anos — 68 a partir do dia 19 de março —, Weinstein está acusado de cinco crimes ocorridos entre 2006 e 2013, entre os quais agressão sexual e violação em primeiro e terceiro graus. Detido desde maio de 2018, o produtor continua a insistir na inocência, afirmando que todos os atos sexuais foram consentidos. Caso seja condenado — uma decisão que agora começa a ser deliberada —, arrisca pena de prisão perpétua. Não que isso pareça intimidá-lo: numa troca recente de emails com a CNN, mostrou-se confiante no seu regresso à indústria do cinema uma vez resolvido o caso, admitindo até que tal “vai implicar algum trabalho”.