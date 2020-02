O número de jogadoras federadas na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi mais uma vez batido e ultrapassou pela primeira vez as 11.000 atletas, anunciou esta quarta-feira o organismo.

De acordo com a FPF, estão neste momento inscritas no organismo 11.038 atletas, 6.552 a disputar futebol e 4.386 no futsal, sendo que 7.610 pertencem às camadas jovens e 3.428 integram as competições seniores.

Em relação a fevereiro de 2019, em que havia 9.587 federadas, houve um aumento de praticamente 1.500 futebolistas. De acordo com os números apresentados pela FPF, desde 2011 há um acréscimo superior a 5.000 atletas federadas.

O diretor da FPF Pedro Dias considerou que uma das causas para este aumento é “a melhoria das condições e da oferta para a prática feminina” das modalidades.

“É importante destacar o compromisso sério de clubes, associações e Federação Portuguesa de Futebol no crescimento da prática feminina, aumentando a oferta de competições e oportunidades para as meninas e mulheres que querem jogar futebol ou futsal”, disse, citado pelo site do organismo.