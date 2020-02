Era uma vez os três, os famosos moscãoteiros, do pequeno Dartacão, tão bons companheiros. Os melhores amigos são os três moscãoteiros, quando em aventuras vão são sempre os primeiros. Se não conseguiu ler as primeiras duas frases deste texto sem cantar, vai gostar desta notícia. O Dartacão e os Três Moscãoteiros vão mesmo voltar, desta vez ao cinema.

Mas calma, ainda não há data definida para a estreia. São poucos os pormenores conhecidos sobre o filme: a produção ficará a cargo da Cosmos-Maya, que tem sede na Índia e em Singapura, em parceria com os espanhóis da Apolo Films. Já a realização está nas mãos de Toni García, que desenvolveu a série infantil Invizimals.

O guião do filme está a cargo do americano Doug Langdale (responsável também pelos filmes O panda do Kung Fu, Scooby-Doo! ou Em Busca do Livro da Vida, por exemplo).

Em Portugal, a série estreou na RTP em 1983 e foi mais tarde parte da programação da TVI e dos canais de desenhos animados para crianças Panda e Disney Channel.