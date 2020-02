Sua Excelência, de Corpo Presente, do escritor angolano Pepetela, é a obra vencedora do Prémio Casino da Póvoa, atribuído anualmente durante o Correntes d’Escritas. O anúncio foi feito durante a manhã desta quarta-feira durante a cerimónia de abertura do festival literário da Póvoa de Varzim.

Publicado em finais de setembro de 2018, pela Dom Quixote, Sua Excelência, de Corpo Presente, fala sobre um ditador africano que, depois de morto, se põe a recordar, enquanto jaz deitado dentro de um caixão forrado a cetim branco, “as peripécias vividas com muitos dos que lhe vieram dizer adeus, entre os quais se encontram diversos familiares, a primeira-dama (e as outras mulheres e namoradas), os numerosos filhos e as altas dignidades do Estado”.

“Ao relembrar a sua vida, o percurso que o levou a presidente e os muitos anos como chefe de Estado, vai-nos revelando os meandros do poder político, o nepotismo que o corrói e os abusos permitidos a quem o detém”, refere a sinopse disponibilizada pela editora, que descreve o livro de Pepetela como uma “crítica mordaz ao abuso de poder e aos sistemas de governo totalitários disfarçados de democracias”.

Pepetela (Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos) nasceu em Benguela, Angola, em 1941. Frequentou o Ensino Superior em Lisboa (primeiro o Instituto Superior Técnico e depois a Faculdade de Letras), mas acabou por se licenciar em Sociologia, em Argel, depois de se tornar politicamente ativo. Tornou-se militante do MPLA em 1963, participando ativamente na governação de Angola depois do 25 de Abril e ocupando o cargo de vice-ministro da Educação.

Depois da saída do governo em 1982, dedicou-se inteiramente à carreira literária, que tinha iniciado em 1972, com o romance As Aventuras de Ngunga. Foi ainda professor na Universidade Agostinho Neto, em Luanda, dirigente de várias associações culturais, como a União de Escritores Angolanos e a Associação Cultural Recreativa Chá de Caxinde. Pelo conjunto da sua obra literária, um retrato de Angola antes e depois do domínio português, recebeu em 1997 o maior prémio literário de língua portuguesa — o Prémio Camões.

O Prémio Casino da Póvoa, no valor de 20 mil euros, será entregue, juntamente com os outros galardões atribuídos no âmbito do Correntes d’Escritas, no dia 22, sábado, pelas 18h, durante a cerimónia de encerramento do festival, na sala principal do Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim.

O júri deste ano foi constituído pela jornalista Ana Daniela Soares, o escritor espanhol Carlos Quiroga, o escritor português Valter Hugo Mãe, a ex-ministra da cultura Isabel Pires de Lima e a académica Paula Mendes Coelho.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao livro A Noite Imóvel, do poeta Luís Quintais. A decisão, tomada “por maioria” pelo júri, teve por base a “qualidade da escrita, a coerência das propostas e a exemplaridade dos conceitos” da obra publicada pela Assírio & Alvim em fevereiro de 2017. O galardão destina-se a premiar uma obra em português, editada em Portugal, e escrita por um autor de língua portuguesa ou castelhana/hispânica. É atribuído nos anos pares a uma novela ou romance e nos anos ímpares a poesia.

Durante a manhã desta quarta-feira, foram ainda anunciados os vencedores dos prémios Correntes d’ Escritas Papelaria Locus, Conto Infantil Ilustrado Correntes d’ Escritas Porto Editora e Fundação Dr. Luıś Rainha Correntes d’ Escritas, e lançada o número 19 da Revista, com um dossiê dedicado a Hélia Correia.