O empate em Oliveira de Azeméis foi arrancado “a ferros”, a igualdade com a Juventude de Viana um balde de água fria por chegar na sequência de uma série de seis vitórias consecutivas. Quando dobrou da primeira para a segunda volta, o FC Porto perdeu qualquer margem de erro no Campeonato e a corrida pela revalidação do título passava e muito pelo clássico frente ao Sporting, no Dragão. O primeiro desafio, esse, foi amplamente superado.

Antes de um ciclo de partidas onde, depois de defrontar os leões, os azuis e brancos encontram HC Braga, Óquei de Barcelos e Benfica (antes de entrar numa fase de teórico favoritismo no calendário que vai fechar com a receção à Oliveirense na última ronda), a formação de Guillem Cabestany goleou o Sporting por 6-0, confirmando também uma semana “negra” para os lisboetas onde saíram vergados do clássico depois de terem sido eliminados da Liga dos Campeões ainda na fase de grupos, ficando assim privados de revalidarem o título europeu.

