A GNR deteve o cavaleiro João Moura terá sido detido esta quarta-feira por suspeitas do crime de maus tratos a animais de companhia, avança o Correio da Manhã. O mesmo jornal adiante que a detenção terá ocorrido na herdade do cavaleiro, em Monforte, uma vila no distrito de Portalegre.

Segundo o mesmo jornal, o cavaleiro já terá sido presente a um juiz, no Tribunal de Portalegre, para primeiro interrogatório.

O crime de maus tratos a animais de companhia está previsto no Código Penal e é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Caso os maus tratos provoquem “a morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção”, a pena sobe para prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias.