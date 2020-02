– Nagelsmann esteve obviamente ligado ao lugar do Tottenham quando Pochettino saiu. Esse facto dá alguma sensação de que tem alguma coisa a provar?

– Eu, provar? Após uma carreira de 20 anos com 25 títulos? Obrigado…

José Mourinho não começou a semana com as melhores notícias, após ver confirmada a lesão com gravidade de – que decidira nos descontos o último triunfo na Premier League frente ao Aston Villa. Após ouvir a pergunta, pior ficou. O português pode não ganhar tantas vezes hoje como ganhou outrora mas puxou dos galões para dizer que não tinha nada a provar. Nem a ele, nem no Tottenham. Basicamente a ninguém. No entanto, Nagelsmann, o jovem treinador dos germânicos, está no polo oposto e aproveita todas as oportunidades para provar alguma coisa. A ele, no surpreendente Red Bull Leipzig. Basicamente a todos. E conseguiu esse objetivo em Londres.

Na primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões, frente ao atual vice-campeão europeu e que apostava muito nesta fase a eliminar da competição, os alemães conseguiram um importante triunfo em Inglaterra que coloca a equipa mais próxima da fase seguinte da competição e com o único golo a ser marcado por Timo Werner, logo o avançado que José Mourinho terá observador a pensar já na próxima temporada (até para prevenir uma época como a atual onde tem sido fustigado por problemas físicos sobretudo do meio-campo para a frente).

