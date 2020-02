Pelo menos oito pessoas morreram e outras cinco ficaram gravemente feridas esta quarta-feira na sequência de dois tiroteios ocorridos em dois bares em Hanau, uma cidade na Alemanha, avança o jornal Hessenschau que cita fonte do Ministério Público — embora a polícia ainda não tenha confirmado o número de vítimas. Há relatos de um terceiro tiroteio em Lamboy — onde a polícia está também mobilizada, segundo avança uma televisão local — no entanto, ainda não foi confirmado oficialmente e nem se sabe se haverá relação entre as diferentes ocorrências.

De acordo com o mesmo jornal, os tiroteios em Hanau aconteceram em dois bares de shisha diferentes: três pessoas foram atingidas mortalmente num deles; no outro, cinco pessoas morreram. Um atacante não identificado terá começado a disparar a partir de um carro em movimento em Kurt-Schumacher-Platz, uma praça no centro da cidade, onde se localizam esses estabelecimentos. A polícia já adiantou entretanto que os suspeitos seguiam num carro escuro, a partir do qual terão disparado os tiros, por volta das 22h00.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH — EmrePTV (@EmrePtv) February 19, 2020

Não se sabe quem é ou quem são os suspeitos — certo é que se encontram em fuga. A polícia, que já está a investigar o incidente, montou um largo dispositivo para capturar os responsáveis.