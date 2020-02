A direção da bancada parlamentar do PSD está intransigente: não é tempo de referendo, é tempo de debate e votação na generalidade. Por isso, nem a iniciativa de um grupo de deputados do PSD para desafiar o PS a votar uma proposta de referendo vai ser tida em conta. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o primeiro vice-presidente da bancada social-democrata, Adão Silva, disse que “não conhece” a proposta em causa, que terá sido feita “à revelia” da direção, e, por isso, não vai propor o agendamento de “nada”.

Questionado sobre se a tal iniciativa dos deputados social-democratas a propor a convocação de um referendo sobre a eutanásia iria ser agendada, Adão Silva recusou liminarmente a ideia: “Não vai ser agendada porque nem sequer existe nada que eu conheça, não posso propor agendar nada que não existe”. Em causa está a iniciativa que tem como primeiro subscritor o ex-líder da JSD Pedro Rodrigues, que manifestou intenção de avançar com uma resolução a propor um referendo sobre a despenalização da eutanásia.

De acordo com Pedro Rodrigues, o segundo subscritor é o líder da distrital do Porto, Alberto Machado, e o terceiro é Cristóvão Norte, numa iniciativa à qual já aderiram também o ex-líder da distrital de Lisboa Pedro Pinto, os deputados eleitos pela capital Carlos Silva e Sandra Pereira, bem como os parlamentares e líderes das distritais de Coimbra e Viseu, Paulo Leitão e Pedro Alves, respetivamente.

A realização do referendo constava de uma moção aprovada no último congresso do PSD, mas para Adão Silva, contudo, a questão do referendo não se coloca agora. “O que está em cima da mesa é o dia 20, amanhã, onde teremos o debate” e a votação de cinco projetos de lei. Tudo o resto é extemporâneo e “inoportuno”. Adão Silva reforçou ainda que há “total liberdade de voto nesta matéria”, pelo que o tempo agora é de “serenidade” e “tranquilidade”.

“A questão de referendo não é uma questão de consciência, é uma questão política, que tem de ser decidida pelos órgãos políticos do PSD, neste caso a direção política, não é o grupo parlamentar ou deputados que o podem fazer”, tinha já defendido Adão Silva à agência Lusa, considerando “completamente inaceitável” que uma iniciativa deste tipo surja de “um deputado ou grupo de deputados” sem que seja articulada com a direção. Mais tarde diria aos jornalistas que foi “à revelia” da direção.

“Se der entrada, não será agendada porque a direção do grupo parlamentar não estaria avalizada pela direção política para a agendar em conferência de líderes, é um exercício inconsequente”, reafirmou ainda.

Em causa está uma posição enviada por Pedro Rodrigues à Agência Lusa esta terça-feira, onde afirma que votará contra os projetos em debate na Assembleia da República na quinta-feira, e aponta três razões para avançar com o projeto de resolução de referendo, que, disse, será concretizado nos próximos dias. “Associo-me à história do PPD/PSD, à sua vocação humanista e personalista, para considerar que não podemos assumir outra posição que não seja a defesa do referendo à eutanásia. Na linha da nossa tradição histórica não podemos deixar de considerar que o que está em causa não é só uma questão de consciência do deputado, mas, sim, do cidadão”, afirmou.

Em segundo lugar, o deputado – que coordena a comissão de reforma do sistema político e eleitoral do PSD – considera ainda que a votação de quinta-feira sobre a despenalização da eutanásia “é uma decisão que afeta o núcleo essencial da democracia representativa”. “Cabe aos deputados no exercício e no desenvolvimento do seu mandato expressar o sentimento dos cidadãos expresso no programa eleitoral sufragado. A qualidade da democracia impõe a plena execução do mandato parlamentar”, refere, defendendo que, como o programa do PSD não abordava esta matéria, os parlamentares desta bancada não podem tomar uma decisão que não colocaram aos eleitores.

Finalmente, Pedro Rodrigues considera que “a eutanásia é uma questão civilizacional que divide a sociedade portuguesa que não deve ser decidida por uma maioria conjuntural”. “Deve ser decidida pela maioria do povo português. Não é uma maioria conjuntural que deve tomar uma decisão determinante na sociedade portuguesa”, acrescenta na mesma nota.

Na semana passada, o presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, já tinha defendido que “o referendo não está em cima da mesa” neste momento e só no final do processo parlamentar se verá “se a sociedade o quer”, depois de ter sido questionado na reunião da bancada por alguns deputados sobre a matéria.