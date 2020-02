“Houve uma pessoa que, pela primeira vez, foi capaz de dizer basta. E esse grito é muito importante”, afirmou esta quarta-feira o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, congratulando Marega pela decisão de ter abandonado o relvado no jogo deste domingo que colocava frente a frente o FC Porto e o Vitória de Guimarães.

Para o autarca, a situação deve envergonhar-nos a todos, enquanto cidadãos, “independentemente das convicções políticas e clubísticas”. De visita à obra pública do Terminal Intermodal de Campanhã, Rui Moreira admitiu estar preocupado com a realidade do racismo em Portugal, que espelha um “problema cívico”, ainda mais no futebol, desporto “com particular incidência” e em que se registam casos semelhantes “desde as camadas jovens”.