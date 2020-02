*Em atualização

O rapper Bashar Barakah Jackson, também conhecido como Pop Smoke, foi assassinado esta quarta-feira na sua casa em Los Angeles, avança o TMZ. O músico tinha apenas 20 anos. O músico fazia parte do cartaz do festival Rolling Loud, que acontece em Portimão em julho.

Breaking News: Rapper, Pop Smoke murdered in home invasion robbery. Sending our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/N0Sm0r8d0k — MTV Base South (@MTVBaseSouth) February 19, 2020

No Instagram, o rapper 50cent confirma a morte do amigo e escreveu: “Não existe sucesso sem ciúmes, a traição vem daqueles que estão próximos. Descansa em paz”. Já a artista Nicki Minaj, também rapper, escreveu na mesma rede social: “A Bíblia diz-nos que o ciúme é tão cruel quanto a sepultura. Inacreditável. Descansa Em Paz, Pop”.

[“Welcome to the party”, uma das músicas de maior sucesso do artista]

Pop Smoke tinha já aparecido nos videoclipes de canções de Nicki Minaj e de Skepta, também um rapper norte-americano.