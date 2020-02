O dia 20 de Fevereiro vai ficar marcado na curta história da Cupra, outrora o braço desportivo da Seat e agora usufrutuária do estatuto de marca independente, com direito a sede própria. É precisamente essa sede que hoje, às 17h30, vai ser apresentada aos jornalistas, num evento a partir de Martorell que tem outro motivo de interesse para ser acompanhado em directo: a apresentação do novo Cupra Leon.

Para além de abrir as portas da Cupra Garage, assim se denominam as novas instalações da marca, a Cupra vai apresentar a sua interpretação desportiva do novo compacto da Seat, revelado também ele em Martorell, no final de Janeiro.

Do Cupra Leon sabe-se muito pouco. Exceptuando o teaser da frente divulgado pela marca, são poucas as pistas a respeito deste novo modelo. Desconhecem-se as alterações estéticas que vai exibir para ter um visual mais musculado, do mesmo modo que não são conhecidas ainda as mudanças de que o chassi terá sido alvo para elevar o desempenho a um nível superior. E o que estará sob o capot também permanece no segredo dos deuses, sendo certo que a versão híbrida plug-in do Seat Leon estabeleceu a fasquia nos 204 cv…

Recorde-se que o Seat Leon Cupra que ainda se encontra em comercialização oferece, na edição especial R Sportstourer, 300 cv de potência extraídos do 2.0 TSI e tracção integral.