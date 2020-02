Asa Butterfield, o ator que interpreta Otis Milburn na série da Netflix “Sex Education”, está em Lisboa a passar férias e tem publicado no Instagram algumas fotografias da passagem pelo Portugal. O ator britânico e o amigo que o acompanha, o músico e ator norte-americano Alex Wolff, já passearam pelo Cais do Sodré, Ribeira das Naus e por Alfama. E já foram reconhecidos pelos fãs da série em Portugal.

Na última imagem publicada pelo ator de “Sex Education”, Asa Butterfield surge à mesa de um restaurante e descreve a fotografia com o nome da capital portuguesa seguida de vários “A”. Alex Wolff comentou a fotografia, afirmando que a viagem a Portugal tinha sido “a melhor” da sua vida.

A visita de Asa Butterfield a Portugal acontece poucos dias depois de a Netflix já ter confirmado uma terceira temporada para “Sex Education”, cuja segunda temporada foi publicada já este ano. O ator dá corpo a Otis Milburn, um adolescente que dá conselhos sexuais embora ainda esteja a descobrir a sua. Já Alex Wolff entra no novo filme “Jumanji” e participou em “Hereditário”.

Além das fotografias e dos vídeos que os dois artistas têm publicado no Instagram, os portugueses que reconhecem Asa Butterfield na rua também tem tirado selfies com o ator. Uma das mais partilhadas tem mais de sete mil “gostos” e foi reteweetada mais de 750 vezes. O sucesso é tanto que até a conta oficial da Netflix em Portugal comentou a publicação: “Socorro”, escreveu, acrescentando o emoji com um coração.