O Millennium BCP teve um aumento ligeiro dos lucros em 2019, para 302 milhões de euros, conseguindo também aumentar a margem financeira. Os resultados, os melhores do banco desde 2007, estão a ser apresentados pelo presidente-executivo, Miguel Maya, numa conferência de imprensa no Tagus Park, em Oeiras, na sede operacional do banco. Estão, também, disponíveis no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os lucros aumentaram 0,3%, com os chamados “proveitos core” a subirem 6,9%. Dentro desta rubrica estão um aumento de 2,8% nas comissões líquidas, para 703,5 milhões, e um crescimento de 8,8% na margem financeira, para 1.548,5 milhões (a margem financeira é, em termos simples, a diferença entre os juros cobrados pelo banco nos créditos que concede e os juros que paga pelo seu financiamento, designadamente através dos depósitos).

Miguel Maya voltou, novamente, a falar sobre a contribuição “injusta” para o Fundo de Resolução nacional (não apenas o europeu) que subtraiu ao banco 16 milhões de euros. Esse efeito, aliado aos quase 32 milhões de euros da contribuição extraordinária sobre o setor bancário, os lucros teriam sido beneficiados com mais 47 milhões – contribuições que, para o presidente da comissão executiva do banco, prejudicam a competitividade dos bancos portugueses, colocando-os em desvantagem em comparação com os concorrentes europeus que também disputam clientes com o BCP e com os bancos que “criam empregos em Portugal”.

A atividade em Portugal registou um lucro de 144,8 milhões, mais 25% do que no ano anterior, ao passo que a contribuição das operações internacionais baixou de 187 milhões para 143,8 milhões de euros, pelo que os resultados finais acabaram por ser quase 50/50 entre a operação doméstica e a atividade internacional.

Os custos operacionais (recorrentes) aumentaram 10,3% para 1.103,1 milhões, sobretudo devido à devolução dos cortes salariais lançados em 2014, mas o banco compensou parcialmente esse efeito com uma redução de 9,9% nas imparidades e provisões, que beneficiaram os lucros em 59,5 milhões de euros. O banco melhorou o rácio de exposição não-rentáveis (crédito malparado e outros) de 7,6% para 5,3%, na forma como este indicador é medido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA).