Um carro parcialmente queimado às primeiras horas de terça-feira numa rua do Porto voltou a ser incendiado no mesmo local durante a madrugada desta quinta-feira, tendo as chamas atingido a fachada do edifício mais próximo, disse fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto referiu que o incêndio ocorreu à 1h28, na Rua Dr. Alves da Veiga, atingindo o veículo já semidestruído pelo fogo cerca de 48 horas antes.

O fogo acabou por danificar um pouco a fachada do edifício em frente ao local onde o automóvel estava”, segundo fonte.

O Batalhão de Sapadores Bombeiros confirmou ter sido chamado a combater o incêndio, sem fornecer detalhes.

A PSP reiterou informações dadas após o primeiro incêndio, afirmando que a sua Divisão de Investigação Criminal da PSP está a tentar apurar o que se passou.

Os últimos dias no Porto foram marcados também por registos de contentores queimados e de estátuas pintadas com lágrimas azuis, mas as autoridades nunca correlacionaram os factos, nem aludiram a qualquer suposta onda de vandalismo, ainda que o presidente da Câmara, Rui Moreira, se sentisse na necessidade de comentar os factos.