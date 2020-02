Para entrar no Clube Periquita basta querer fazer parte de um grupo de fãs deste vinho, que gostam de o partilhar com os amigos e ainda receber presentes por isso. Quer entrar? Dizemos-lhe como.

Primeiro terá de criar a sua conta no site www.clubeperiquita.pt . Depois, quando sair para ir comprar o Periquita Tinto, Branco, Rosé ou Reserva – o que mais se adequar à ocasião – não se esqueça de guardar a fatura. Fotografe-a e submeta-a no menu “Meu perfil”, em “Anexar faturas”, de forma a ser creditado na sua conta. Vá comprando e acumulando pontos, que poderá trocar por produtos, experiências e outras ofertas disponíveis. Também pode conseguir pontos extra através da resposta a questionários, acesso a códigos promocionais, entre outras formas já pensadas pela marca. Em qualquer momento – desde que tenha acumulado o necessário – pode trocar os pontos por produtos. Basta ir à lista de prémios disponíveis e clicar em “Trocar pontos”.

Amigos do Periquita... ↓ Mostrar ↑ Esconder Ao acumular pontos pode ter acesso a prémios tão diferentes como garrafas de Periquita ou experiências muito especiais. Desta forma poderá sempre reunir os seus amigos (mesmo que não sejam do clube, vá…), deixar que a conversa flua e que se instale a sensação de que o tempo parou, enquanto apreciam um copo de Periquita. Também pode escolher alguém para fazer uma surpresa e levá-lo numa das aventuras disponíveis num dos pacotes de prémios, que são muitos, bem como as suas hipóteses de serem apreciados. Basta escolher, e usar um pouco a imaginação (que sabemos ser uma característica intrínseca a todos os associados do Clube Periquita).

À medida que vai “ganhando” pontos, vai conquistando o seu lugar nas categorias do clube, que são três: Colheita, Reserva e Superior. Explore o site e saiba quais são e que vantagens estão associadas, que podem ir desde a oferta de um presente surpresa Periquita no dia do seu aniversário, a créditos de pontos extra ou ao triplicar de pontos em compras.

Registe-se com o código OBSERVADOR2020 e receba 100 pontos extra (limite de 100 códigos de oferta).

