A EDP registou lucros consolidados de 512 milhões de euros no ano passado, menos 1% do que o verificado em 2018. “Apesar de termos tido prejuízos em Portugal pelo segundo ano consecutivo, mas estamos comprometidos”, com as metas de descarbonização assumidas pelo país, sublinhou António Mexia.

O presidente executivo da elétrica justifica os prejuízos de 98 milhões de euros em Portugal com a provisão para o fecho de Sines, para o diferendo com o Estado a propósito da barragem suspensa de Fridão e por causa do baixo nível de produção hidroelétrica que recuperou no final do ano. Outro fator apontado pela empresas são os 221 milhões de euros em impostos e taxas setoriais criados desde 2014 em Portugal.

“Boa performance e boa capacidade de cumprimento dos objetivos estratégicos. Estes resultados só foram possíveis graças à aposta nas renováveis e na internacionalização,” destacou o gestor no arranque da conferência de imprensa que se está a realizar esta quinta-feira.

O lucro recorrente, excluindo os efeitos que a elétrica qualifica de não recorrentes, subiu 7% para 854 milhões de euros. “O lucro mantém-se quase inalterado mas temos resultados recorde ao nível da EDP Renováveis, na EDP Brasil e na comercialização” que são os três focos da companhia, afirmou ainda António Mexia.

A elétrica vai propor um dividendo de 19 cêntimos por ação, o que corresponde à distribuição de 81% dos resultados recorrentes.

O presidente executivo da EDP foi questionado sobre os avisos da administração americana de desconforto sobre a participação acionista chinesa no seu capital. A EDP, respondeu, é um player importante nos Estados Unidos e para o desenvolvimento das renováveis. Já investimos mais de 10 mil milhões de euros no país. O gestor considera por isso que “estão criadas as condições para que o crescimento nesta plataforma prioritária não seja afetado”.