A Guarda Nacional Republicana (GNR) divulgou fotografias que mostram os cães do cavaleiro João Moura — constituído arguido por suspeitas do crime de maus tratos e abandono de animais de companhia — que foram encontrados “subnutridos e sem condições de salubridade” esta quarta-feira, escreve esta força de segurança militar em comunicado. Nas imagens, veem-se vários cães visivelmente magros.

[Veja as fotografias dos animais encontrados divulgadas pela GNR]

As imagens foram divulgadas pela GNR, um dia depois da detenção do cavaleiro João Moura 3 fotos

Na sequência de uma investigação que se desencadeou depois de uma denúncia anónima, os militares da GNR “apuraram que os referidos cães se encontravam subnutridos e que não lhes eram prestados os devidos cuidados de bem-estar animal”. Esta quarta-feira, foram realizadas buscas à herdade do cavaleiro tauromático João Moura — “o que resultou no resgate de 18 cães por se encontrarem subnutridos e sem condições de salubridade” e na detenção do suspeito.

O detido foi constituído arguido e presente a um juiz para primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Portalegre, tendo-lhe sido aplicada o Termo de Identidade e Residência, segundo o Jornal de Notícias.

Os animais foram recolhidos pela Câmara Municipal de Monforte, para receberem cuidados veterinários”, adianta o comunicado.

Logo após terem surgido as primeiras notícias da detenção, na quarta-feira, João Moura prestou declarações ao blogue O Farpas, tendo afastado a prática dos alegados mau tratos e considerado que “nem o caso é tão alarmante como o fizerem crer as primeiras notícias avançadas sobre o assunto”. “Tinha lá uns cães mais magros e alguém denunciou isso, mais nada”, afirmou, acrescentando:

Agora vão instruir o processo e vai seguir para a frente. Já prestei as minhas declarações e estou em casa tranquilo e com a consciência tranquila. Não matei ninguém, não roubei ninguém, não tratei mal os meus cães, alguns estavam magros, mas não os tratei mal!”.

O crime de maus tratos a animais de companhia está previsto no Código Penal e é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias. Caso os maus tratos provoquem “a morte do animal, a privação de importante órgão ou membro ou a afetação grave e permanente da sua capacidade de locomoção”, a pena sobe para prisão até dois anos ou pena de multa até 240 dias.