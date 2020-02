Um rapaz de 17 anos foi detido e posteriormente colocado em prisão preventiva por alegada violação de três menores com idades entre os oito e os 13 anos. As alegadas vítimas, tal como ele, encontravam-se institucionalizados no Grande Porto, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ), que esclarece que o agressor e as vítimas estavam aos cuidados da mesma instituição na altura dos crimes:

O arguido, também institucionalizado na mesma instituição que as vítimas, no período compreendido entre 2018 e 2019, terá molestado sexualmente, pelo menos, três menores do mesmo sexo com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos”.

Segundo comunicado, o jovem estudante está indiciado pela prática de dois crimes de violação, cinco de abuso sexual de crianças e um de ofensas à integridade física qualificada, “ocorridos em diversas ocasiões no contexto do organismo onde se encontravam institucionalizados”.

A PJ adianta ainda que o detido “foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”. O jovem de 17 anos irá agora aguardar os próximos passos judiciais preso.