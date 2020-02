A americana Lana Del Rey anunciou esta quinta-feira o cancelamento do arranque da digressão europeia de apresentação do álbum “Norman F—ing Rockwell”.

“Peço desculpa por desiludir-vos à última da hora, mas esta doença apanhou-me de surpresa e perdi por completo a voz. O médico recomendou que parasse quatro semanas. Detesto desiludir-vos, mas tenho de me curar”, disse a cantora, de 34 anos, em comunicado.

A primeira fase da digressão, que devia começar esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, em Amesterdão, tinha passagem assegurada ainda por França, Reino Unido e Alemanha.

Os concerto do próximo dia 12 de junho, no NOS Primavera Sound, no Porto, continua marcado, sem alterações, garantiu entretanto à Blitz fonte da promotora do evento.