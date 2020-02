O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu hoje em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa, disse à agência Lusa o filho, o fotojornalista João Pina.

Pina Moura foi ministro nos governos de António Guterres, primeiro com a pasta da Economia, que acumulou com as Finanças no segundo Executivo do socialista eleito em 1999. Depois de sair do Governo em 2000, tornou-se o principal gestor da Iberdrola em Portugal, um cargo que foi polémico porque enquanto ministro da Economia decidiu a entrada da elétrica espanhola no capital da EDP e da Galp Energia.

Joaquim Pina Moura foi militante do Partido Comunista, chegou a ser apontado como delfim de Álvaro Cunhal, mas saiu do partido em 1991, em divergência com a posição assumida pelo partido à abertura política na União Soviética e às reformas introduzidas por Gorbachov. Durante algum tempo fez parte de um grupo de dissidentes comunistas que chegaram a ter um movimento organizado, mas em 1995 com a chegada dos socialistas ao poder, Pina Moura entra para o Governo como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

É nesse cargo de quase “braço direito” de António Guterres que irá ter um papel determinante em alguns negócios polémicos entre o Estado e grupos privados, entre os quais o acordo que permitiu salvar a Lisnave e que resultou na saída do grupo José de Mello e na assunção de uma parte dos passivos pelo Estado. Em 1997 chega a ministro da Economia onde tomou várias decisões estratégicas envolvendo grandes empresas com participações do Estado.

Conduziu um processo de privatização da EDP que levou à escolha da Iberdrola como parceira estratégica da elétrica portuguesa, mas foi na Galp que deixou a marca mais relevante, ao aceitar a proposta dos acionistas privados da então Petrogal para integrar os ativos de gás natural na empresa. Depois da criação da Galp, e sob o seu comando, foi lançado um concurso público internacional que levou à venda de uma participação de 33,4% à petrolífera italiana Eni, um negócio muito contestado por deixar a porta aberta ao controlo acionista da petrolífera portuguesa a um acionista estrangeiro.

Pina Moura chega ao segundo Governo de António Guterres como super-ministro, acumulando as pastas da Economia e das Finanças. É nesta última pasta que irá desempenhar um papel fundamental para ultrapassar o conflito entre o Estado e o grupo Champalimaud que fez um acordo para vender o então terceiro maior grupo financeiro aos espanhóis do Santander. O desenho final do negócio Champalimaud dividiu o grupo entre o banco espanhol, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP, limitando a presença espanhola na banca portuguesa ao então Banco Totta e Açores.