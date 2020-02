O Facebook, a rede social mais utilizada em todo o mundo, vai mudar o design da sua versão para browsers, em seja, o site que usa no computador. O anúncio está a ser feito pela plataforma a alguns utilizadores e a alteração de visual arrancará inicialmente numa fase de testes.

Entre as principais mudanças estão: o já muito anunciado “modo escuro”, que permite trocar para preto as cores brancas (facilitando a leitura em ambientes com menos luz); a renovação da barra superior de funcionalidades com maior destaque para o Facebook Watch e Groups e menos para a barra de pesquisa; e um novo modo de stories para conseguir vê-las num tamanho maior.

Outra das principais alterações é o novo formato do perfil do utilizador. A fotografia de perfil vai passar a surgir no centro, como na aplicação para smartphones, com maior destaque para a descrição que o usuário escolher.

[veja na fotogaleria as alterações]

5 fotos

Se for utilizador do Facebook pode ver já algumas destas alterações e increver-se para ser dos primeiros a experimentar e a versão de testes através das opções de perfil no canto superior direito da página da rede social.

Esta alteração vai uniformizar o design do Facebook com o da aplicação para smartphones da mesma rede social. Na app, este novo design começou a ser aplicado em abril de 2019. Estas é uma das principais alterações de design da rede social nos computadores desde que, em 2011, passou a ter as fotografias de capa e dar menos destaque às publicações feitas na páginas de perfil (passaram a ter destaque no feed de notícias, como é atualmente).