O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Vaz das Neves, foi constituído arguido no processo Operação Lex, em que também são arguidos o desembargador Rui Rangel e a sua ex-mulher e juíza Fátima Galante, revelou esta quinta-feira fonte judicial.

A fonte adiantou à agência Lusa que o desembargador Luís Vaz Neves, que se jubilou do cargo de presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) em 2018, já foi ouvido na qualidade de arguido pelo Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça no âmbito da Operação Lex, que investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência, recebimento indevido de vantagem e branqueamento de capitais.

A mesma fonte disse que, apesar de jubilado, Luís Vaz das Neves poderá vir a ser punido pelo Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão de gestão e disciplina dos juízes.

A informação de que Vaz das Neves é arguido na Operação Lex foi avançada à agência Lusa por fonte judicial depois de a TVI ter noticiado que sobre o antigo presidente do TRL recaiam suspeitas de denegação de justiça no caso Operação Lex, relacionada com a alegada viciação do sorteio eletrónico dos processos naquele tribunal superior.

Contactado pela agência Lusa, Vaz das Neves referiu que “não pode a bem da justiça prestar qualquer declaração” sobre o processo, prometendo, no entanto, esclarecer “tudo no lugar e no momento próprios”.

De acordo com a TVI, as suspeitas incidem sobre a forma como foram distribuídos dois processos. Um é o processo do empresário de futebol José Veiga, de janeiro de 2013, cujo recurso à condenação por fraude fiscal, na transferência do jogador João Vieira Pinto para o Sporting foi distribuído ao juiz Rui Gonçalves. O outro diz respeito a um processo de difamação do juiz Rui Rangel contra o Correio da Manhã em que a Relação condenou três jornalistas ao pagamento de 50 mil euros ao desembargador.

“Controla a situação”. As mensagens entre Rangel e Vaz das Neves

Em relação ao processo de difamação contra o CM, a Polícia Judiciária terá recolhido como provas mensagens trocadas entre o juiz Rui Rangel e o ex-presidente da Relação, a 9 de novembro de 2014, que a TVI divulgou:

— Luís, bom dia. Desculpa incomodar. Sei que estas na minha terra (Angola). Aquilo do CM chegou à Relação. Vai ser distribuído na próxima terça. Não posso ser de novo injustiçado só porque me chamo Rui Rangel. Por favor, liga para lá na 2ª. feira ou diz-me como fazer. Controla a situação. Estou muito preocupado. Diz-me qualquer coisa. Abraço, Rui Rangel.

— Caro amigo Rangel. Estive na tua linda terra e acabo de aterrar no Rio em trânsito para São Paulo. Manda-me o número do processo para que possa pedir que isto não seja distribuído sem eu regressar. Abraço amigo, Luís.

O desembargador Rui Rangel fornece depois os detalhes acerca do processo — o número e a data em que chegou à Relação. No dia seguinte, Rangel envia uma nova mensagem em que perguntar se está tudo bem. A resposta: “Tudo! Espero que tenham cumprido as minhas ordens”.

Meses depois, o Tribunal da Relação viria a inverter a decisão e a condenar o Correio da Manhã ao pagamento de 50 mil euros por danos não patrimoniais a Rui Rangel. No entanto, os jornalistas recorreram para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que viria a anular a condenação e a condenar Rangel ao pagamento das custas do processo.

Quanto ao processo do empresário de futebol José Veiga — constituído arguido no início de janeiro no âmbito da Operação Lex — a TVI detalha que o empresário encaminhou para o funcionário da Relação Otávio Ribeiro uma cópia do recurso à condenação por fraude fiscal, na transferência do jogador João Vieira Pinto para o Sporting. O funcionário terá depois reencaminhado o recurso para os juízes Rui Rangel e Rui Gonçalves. Este último desembargador viria então a ficar com o processo, por sorteio eletrónico, e a anular a decisão.

A Operação Lex tem atualmente mais de uma dezena de arguidos, entre os quais o funcionário judicial do TRL Octávio Correia, o advogado Santos Martins, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues.

O processo Operação Lex foi conhecido em 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas. Esta investigação teve origem numa certidão extraída do processo Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário de futebol José Veiga. O caso Operação Lex está a ser investigado pela magistrada do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça Maria José Morgado.

Em dezembro do ano passado, o Conselho Superior de Magistratura aplicou uma pena de demissão ao juiz desembargador Rui Rangel — a pena disciplinar mais grave de uma lista de sete possíveis, previstas no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Quanto à juíza Fátima Galante, também arguida, foi condenada àpena de aposentação compulsiva — a segunda pena mais grave.