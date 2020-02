(em atualização)

O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, salientou a “militância política destacada” do antigo ministro Pina Moura – que morreu esta quinta-feira, aos 67 anos – e expressou sentidas condolências à família.

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu esta quinta-feira em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa, disse à agência Lusa o filho, o fotojornalista João Pina. Foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo aderido ao Partido Socialista em setembro de 1995.

Joaquim Pina Moura exerceu o cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, ano em foi nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional. Em 1999, foi nomeado ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, também liderado por António Guterres.

Pina Moura foi ainda administrador da Galp e presidente da Iberdrola Portugal.

O ministro da Economia salienta a militância política

Numa nota enviada à comunicação social, Pedro Siza Viera refere que “Pina Moura teve militância política destacada, antes e depois do 25 de abril, e entre outras funções públicas que exerceu, foi ministro da Economia em dois governos constitucionais, quando era primeiro-ministro António Guterres”.

“À família enlutada apresento sentidas condolências”, escreve Pedro Siza Vieira.

Jorge Coelho recorda a “enorme inteligência” e “trabalho notável”

Jorge Coelho destacou o papel que Pina Moura desempenhou na vida pública e política em Portugal, em declarações à Renascença. O antigo ministro acrescentou que os dois tinham “laços profundos de amizade”.

Gostava de realçar a sua enorme inteligência, uma capacidade de trabalho notável. Tive esse privilégio de lidar com ele, de trabalhar e aprender com ele. Gostava de deixar uma palavra de amizade e solidariedade para a sua família”, disse Jorge Coelho.

Jorge Coelho recorda o “grande sentido de humor” do ex-ministro de Guterres com quem era “possível fazer entendimentos” ao nível político, profissional e pessoal, acrescenta a rádio portuguesa.

Centeno refere contributo para a construção da democracia

O ministro das Finanças, Mário Centeno, destacou o contributo de Pina Moura para a “construção da democracia na sua intervenção partidária e ao desenvolvimento do país”, assinalando que “o seu empenho ao serviço de Portugal será sempre recordado”.

Nogueira Leite destaca o “exemplar trato” e “cordato” de Pina Moura

António Nogueira Leite reagiu à morte do ex-administrador da Galp na sua conta no Twitter, fazendo referência à pessoa exemplar, apesar das divergências vividas entre os dois.