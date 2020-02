A TAP registou um prejuízo de 105,6 milhões de euros no ano passado, o que compara com um resultado também negativo em 2018 de 118 milhões de euros. Em comunicado a empresa sublinha que os últimos seis meses do ano foram de recuperação com lucros de 14 milhões de euros, que não foram suficientes para impedir o grupo de apresentar pelo terceiro ano consecutivo de perdas. Desde que foi privatizada em 2015, a TAP só teve resultados positivos em 2016 e 2017.

Uma das razões apontadas para os prejuízos de 2019 foi o impacto do investimento na compra de aviões.

“A companhia conseguiu em 2019 reduzir as perdas anuais, fortemente impactadas pelo investimento feito ao longo do ano, tendo baixado para os 105,6 milhões de euros, que comparam com os 118 milhões de euros em 2018. De destacar os custos incorridos em 2019 com o phase-in e phase-out dos aviões no total de 55 milhões de euros.”

O resultado negativo do primeiro semestre do ano é imputado sobretudo ao comportamento negativo das receitas do mercado brasileiro que caíra 43 milhões de euros. Já o segundo semestre “assistiu a uma melhoria progressiva, que ganhou força e consistência ao longo do período, o que permitiu fechar o segundo semestre com registo de forte expansão de margens e resultado líquido positivo”.