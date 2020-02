O presidente da Câmara de Lisboa manifestou esta quinta-feira vontade de levar a reunião do executivo municipal ainda este ano uma proposta para a construção de um grande parque verde na zona oriental da cidade, com centenas de hectares.

Fernando Medina (PS) falava na reunião descentralizada destinada a ouvir os munícipes das freguesias de Marvila e Beato, a decorrer esta noite.

É um projeto de grande fôlego que vamos propor à câmara e que depois começará a sua execução, que é a continuação da ligação da extensão do corredor verde que vem do parque da Belavista pelo Vale da Montanha e que depois venha a descer por toda a estrada de Chelas, renaturalizando uma grande parte do vale do lado direito e esquerdo da Estrada de Chelas”, descreveu.