A concessão do Coliseu, no Porto, foi aprovada esta manhã, após reunião do Conselho Municipal do Porto, com 13 votos a favor, nenhum voto contra e 11 abstenções.

O conselho consultivo da Câmara Municipal do Porto tinha em cima da mesa outras propostas, que englobavam a participação de entidades públicas para obtenção dos 8,5 milhões de euros estimados que as obras de requalificação do espaço cultural do Porto requerem. Com a aprovação da primeira proposta, as demais não chegaram a ser votadas.

À saída da “reunião extensa” e “com enorme participação”, na qual estiveram presentes 24 dos 40 membros, Miguel Pereira Leite, presidente da Assembleia Municipal do Porto, sublinhou o facto de o parecer ter sido “unânime, com 11 abstenções e nenhum voto contra”.

Segue-se a deliberação pela Associação Amigos do Coliseu, detentora da prestigiada casa de espetáculos do Porto.

Com a urgência que o caso impõe, rapidamente vamos fazer uma Assembleia-geral da Associação dos Amigos do Coliseu, para que possa validar-se ou não este caminho”, considerou Alberto Amorim Pereira, que não faz parte do Conselho Municipal de Cultura, mas que foi convocado para a reunião por Rui Moreira.

O presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Amigos do Coliseu acrescentou ainda que “a hipótese alternativa, a recomendação para que pudessem existir entidades públicas a financiar, acabou por ser rechaçada logo ao início [da reunião].

A Área Metropolitana do Porto “jamais fará investimentos neste sentido, porque requer a unanimidade dos 13 presidentes de câmara, que será impossível de obter”, considerou, depois de ouvido o presidente daquela entidade, mas também porque “da parte do governo, os fundos estruturais não estão disponíveis”, disse.

“Não há fundos e qualquer concurso teria de ser para as sobras e as sobras já têm muitos concorrentes, como por exemplo escolas e outros equipamentos”, explicou. “Também por aí foi explicado pelo presidente da Área Metropolitana do Porto que o caminho está fechado”.

No final de janeiro, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou uma proposta para que o Coliseu fosse concessionado, através de concurso público, por uma entidade privada que pudesse sustentar o valor das obras de requalificação.