Artigo em atualização ao longo do dia com as últimas notícias sobre o novo coronvírus

Dos oito portugueses a bordo do navio cruzeiro Diamond Princess, cinco ou menos vão desembarcar esta sexta-feira, segundo uma lista enviada pelo porta-voz da companhia à CNN. O processo de desembarque dos passageiros que estão em quarentena há duas semanas é complexo, mas tudo indica que esta sexta-feira vão sair mais 400 pessoas.

As autoridades de Saúde da província de Hubei atualizaram o número de novos casos desta sexta-feira na China para 631, após terem sido confirmados mais de 500 casos devido a surtos em prisões chinesas de três províncias, avançou a CNN. O número de mortos no continente chinês subiu para 2.236, elevando o número de mortes em todo o mundo para 2.247. Já os casos confirmados globalmente sobem para 76.691. Autoridades de Saúde da China dizem que surto está “sob controlo”, depois de a atualização diária mostrar que 14 das 34 províncias e regiões autónomas do país não detetaram novos casos.

Segundo a CNN, os passageiros a bordo do navio cruzeiro Diamond Princess vão continuar a desembarcar e ao longo desta sexta-feira deverão sair mais de 400 pessoas, incluindo até cinco portugueses. Originalmente, a companhia de cruzeiros tinha anunciado que o desembarque seria feito em três dias, mas os protocolos de segurança atrasaram a saída das pessoas que estão em quarentena há duas semanas.

Foram confirmados 271 casos de infetados em prisões em Hubei, epicentro do surto, esta sexta-feira, mas 51 dos casos faziam já parte do último balanço.

O maior surto, no entanto, começou numa prisão chinesa na província Shandong, que anunciou também esta sexta-feira que testou 2.077 prisioneiros e trabalhadores para a nova estirpe, confirmando que 200 prisioneiros e sete membros do staff estão infetados com o vírus.

“Os casos de sete guardas prisionais foram incluídos no balanço diário anterior da cidade Jining”, disse Xi Yan, diretor da Comissão de Saúde local, citado pela CNN. O número de casos confirmados esta quinta-feira nesta província era de 545 e foram ainda confirmadas quatro mortes.

Segundo as autoridades, o surto terá começado devido a dois guardas prisionais – um deu entrada no hospital em 12 de fevereiro e foi diagnosticado com o vírus no dia seguinte, quando o teste a um segundo guarda deu também positivo –, o que obrigou ao encerramento da área e ao início dos testes.

Já numa outra província, Zheijiang, 34 prisioneiros foram também diagnosticados com o Covid-19.

No total, há pelo menos 512 novos casos de coronavírus em prisões chinesas. No entanto, não é claro se existe alguma razão para que os números das três províncias fossem anunciados esta sexta-feira, escreve a CNN.

Casos na Coreia do Sul quase duplicam em 24 horas

O número de pessoas infetadas com Covid-19 na Coreia do Sul aumentou significativamente desde esta quinta-feira, após o anúncio de 120 novos casos em menos de 24 horas, elevando o número total para 204, anunciaram os Centros de Controlo e Prevenção do país esta sexta-feira, citados pela CNN.

Trinta e nove dos novos casos estão relacionados com uma seita da Igreja de Jesus de Shincheonji, que conta com mil seguidores, na cidade Daegu, onde uma sul-coreana é suspeita de ter infetado pelo menos 38 pessoas.