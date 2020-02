Há muito que se especulava sobre esta possibilidade, desde que o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram o seu afastamento da primeira linha da família real britânica. Apesar de manterem a sua conta oficial de Instagram e de terem lançado um site assente nos seus títulos reais, esta sexta-feira um porta-voz do palácio de Buckingham confirmou que o casal será forçado a abandonar o uso de “Sussex Royal”, evitando assim que esta passe a funcionar como uma marca registada na sua nova vida fora da esfera da coroa britânica.

Apesar da decisão implicar a renúncia à designação de altezaz reais, os duques tinham estado a discutir a possibilidade de continuarem a utilizar a marca Sussex Royal, e nomeadamente de associarem o termo a uma fundação, um dos grandes planos para os próximos tempos, na fase que se avizinha esta primavera. No entanto, a rainha acabou por deitar por terra estes planos, impedindo o recurso a esta designação “em qualquer território” a partir do momento em que os duques se despedirem dos últimos compromissos oficiais, com o dia 1 de abril a assinalar o famigerado Megxit.

“Estando o duque e a duquesa focados nos seus planos de estabelecer uma organização sem fins lucrativos, e atendendo à regulação específica estipulada pelo Governo do Reino Unido no que toca ao uso do termo “Real”, foi acordado que a sua organização sem fins lucrativos, que deverá ser anunciada esta primavera, não será batizada de Fundação Sussex Royal”, confirma o porta-voz da casa real.

Harry e Meghan Markle são esperados no Reino Unido ainda este mês, até porque um evento do Invictus Games está marcado para o dia 28 de fevereiro, no qual cantor Jon Bon Jovi vai gravar o tema “Unbroken” com o coro dos Invictus Games. O casal vai ainda marcar presença nos prémios Endeavour Fund a 5 de março, entre outros compromissos a decorrerem nesse mês.

Falta saber que impacto terá esta decisão em outros palcos usados pelo casal para comunicar com os seus largos milhões de seguidores, a começar pelas redes sociais, que mantêm a designação original.